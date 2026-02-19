CCAA con litoral piden reformar Ley de Costas y Gobierno dice que cambiará el Reglamento antes de verano

Archivo - Un hombre practica surf durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Comunidades Autónomas (CCAA) con litoral se han reunido este jueves para reclamar la reforma de la Ley de Costas y de su Reglamento con una visión "más acorde al reparto, a la realidad territorial", según ha informado este jueves la Región de Murcia. De acuerdo con esta región, se han unido además para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la transferencia efectiva de las competencias en materia de Costas.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia ha señalado que las CCAA han acordado la creación de un grupo de trabajo para "diseñar con rigor y de forma coordinada" una nueva Ley de costas que aborde "de modo integrado" la ordenación del litoral.

Durante la tarde de este jueves, el Gobierno ha avanzado de forma paralela a esto que impulsará la reforma del Reglamento de regulación de Costas para antes del verano evitando así de la condena de la Unión Europea (UE), tal y como ha indicado a través de una nota informativa emitida desde el Ministerio y distribuida por la Delegación del Gobierno de Galicia.

Las autonomías han decidido estas posiciones en una reunión multilateral este jueves de comunidades autónomas con territorio en el litoral celebrada en la Casa de Galicia, en Madrid, a la que han asistido representantes de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

A lo largo de la misma, la mayor parte de las CCAA ha solicitado una convocatoria inmediata para abordar estas cuestiones junto a temas como la realización de las obras pendientes, así como la paralización de los deslindes que afectan a las costas, según la Comunidad Valenciana.

CCAA CRITICAN QUE MITECO TRATE DE APLICAR EL "DIVIDE Y VENCERÁS"

En este marco, el director general murciano de Litoral y Puertos, Pablo Marín, ha subrayado que las CCAA con litoral comparten una "preocupación creciente" sobre la forma en la que el Gobierno está gestionando el dominio público marítimo-terrestre. Por ello, defienden que ha llegado el momento de avanzar hacia un modelo de gestión "más cercano, coordinado y adaptado a la realidad de cada territorio".

"Necesitamos que se tengan en cuenta las singularidades de cada costa, para que las respuestas a las demandas de ciudadanos y sectores productivos sean más ágiles, eficaces y con mayor seguridad jurídica para nuestros núcleos costeros", ha añadido.

Por otro lado, el director general valenciano de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha destacado el "compromiso común" mostrado por las autonomías costeras y ha reclamado "mayor coordinación institucional". Además, ha subrayado que Transición Ecológica "no puede abordar una reforma del reglamento de Costas sin contar con las CCAA".

Asimismo, el director general ha señalado que "el Ministerio está actuando con opacidad". En este sentido, ha resaltado la unidad de acción de las autonomías: "El Ministerio pretende aplicar la máxima de 'divide y vencerás', pero esta reunión demuestra que las comunidades autónomas estamos unidas ante el silencio del Gobierno".

Por su lado, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático gallega ha expuesto los temores del Ejecutivo de Alfonso Rueda a que el único objetivo de la reforma --por la que han achacado "falta de transparencia" al Gobierno central-- sea "restringir" el uso del litoral y "acortar" la duración de las concesiones.

Entre las alegaciones remitidas esta semana por la Xunta, está la exigencia de que se amplíe el plazo de la consulta pública previa, de modo que ha cuestionado que este tiempo se haya reducido al plazo mínimo permitido por la ley (15 días); además de la petición de que se facilite "toda la información" sobre el expediente de infracción abierto a España para poder alegar con fundamento.

Igualmente, el gobierno gallego ha objetado que el Ejecutivo no aporte información sobre la "magnitud" de los cambios que quiere acometer. Desde su punto de vista, esta nueva Ley de Costas cuente con una "triple perspectiva" desde una "gestión integral" que contemple los aspectos social, económico y medioambiental.

CONCESIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO

Por otro lado, el Gobierno ha avanzado que impulsará la reforma del Reglamento de regulación de Costas para antes del verano para así evitar la condena de la UE. Según ha dicho, el objetivo es que las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se concedan mediante concurso público y sin prórroga automática.

En abril de 2021, la Comisión Europea abrió un piloto de infracción a España al considerar que la legislación española permitía que las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas se concedan sin concurrencia competitiva y se prorroguen automáticamente, lo que contraviene la legislación comunitaria. España ofreció dos contestaciones en las que expuso el ajuste de la legislación de costas a la normativa europea.

Sin embargo, en febrero de 2023 la Comisión Europea consideró insuficientes las justificaciones y abrió un procedimiento de infracción, según ha recordado Transición Ecológica. Tras varias reuniones entre el Ministerio y la Comisión, el Gobierno se ha comprometido a modificar el Reglamento General de Costas de manera que no se puedan tramitar concesiones sin concurso previo, "lo que evitará que se produzcan resoluciones contrarias a la normativa europea".

De acuerdo con el Departamento de Sara Aagesen, la Comisión se ha mostrado "dispuesta" a no escalar en la condena a España "si efectivamente se modifica el Reglamento para este verano y esa modificación no es anulada por el Tribunal Supremo.

Como primer paso para la tramitación de la modificación del Reglamento General de Costas, se ha abierto un periodo de consulta pública previa (del 4 al 19 de febrero de 2026). Esta consulta previa establece los objetivos de la norma que se pretende tramitar, sin texto propuesta, para que los ciudadanos puedan presentar sus sugerencias. MITECO señala que es necesaria: la anterior modificación del Reglamento se anuló por el Tribunal Supremo por haber prescindido de este trámite.

GREENPEACE PIDEN PARALIZAR CONSTRUCCIONES EN ZONAS INUNDABLES

Al margen de la Xunta de Galicia, Greenpeace también ha presentado alegaciones a la modificación del Reglamento de Costas. En este sentido, los ecologistas defienden abandonar los "parches temporales" de ingeniería técnica para apostar por la recuperación de ecosistemas que estabilicen la costa de forma natural y definitiva dando prioridad a las Soluciones Basadas en la Naturaleza.

A su vez, abogan por liberar el espacio de forma planificada para evitar que la destrucción por temporales sea la única vía de cambio, así como por paralizar todos los proyectos urbanísticos en zonas de riesgo de inundación hasta que se consideren las proyecciones futuras.

En este sentido, reclaman que se evalúen siempre los efectos del cambio climático antes de decidir la duración de cualquier ocupación en el dominio público. Por último, inciden en la importancia de impedir la calificación de urbanizables a aquellos terrenos cuya peligrosidad sólo ha sido mitigada por obras estructurales como diques.