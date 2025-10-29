Las CCAA del PP acusan a MITECO de no informar sobre el Fondo para el Clima: "Hay un riesgo real de perder fondos"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, a 27 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el PP han denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no "diera cuenta" este martes de la gestión del Fondo Social europeo para el Clima --del que le corresponden unos 6.800 millones de euros a España-- "pese a su impacto directo en proyectos de adaptación que deben ejecutarse en el territorio".

Además, han criticado que la ministra del ramo, Sara Aagesen, haya definido el Fondo como un "fondo menor", algo que consideran como una "actitud impropia" para su cargo. "Las CCAA advierten del riesgo real de perder recursos si el Gobierno sigue sin presentar a tiempo propuestas sólidas ante la Comisión Europea", han señalado.

El Fondo Social para el Clima es un fondo creado por la Unión Europea (UE) y dotado con hasta 65.000 millones de euros entre 2026 y 2032. En febrero de este año, Transición Ecológica comenzó a tramitar el Plan Social para el Clima, el instrumento planificador que contiene las medidas e inversiones propuestas por el Gobierno para articular esta ayuda.

Así se han expresado las autonomías del PP tras la reunión del Consejo Nacional para el Clima, que en sus palabras se celebró este martes "sin información ni documentación previa, alterando puntos del orden del día.

A principios de mes, las CCAA lanzaron en el marco de toda una serie de peticiones que trasladaron a Transición Ecológica al rechazar participar en la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática'. Ahora, han denunciado que no ha tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio a esta "hoja de ruta".

Por último, han exigido la celebración de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con orden del día, documentación con 15 días de antelación, acta y votación, y grupos técnicos operativos por materias. "España no puede cambiar sola la trayectoria del clima global, pero sí puede proteger mejor a sus ciudadanos si prioriza adaptación medible, inversiones y coordinación. La declaración conjunta ya trasladó al Gobierno un paquete de medidas concretas y una metodología de trabajo seria", han recalcado.