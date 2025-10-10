CCAA del PP rechazan participar en la Convención contra la Emergencia Climática y tachan el Pacto de "propaganda"

Un bombero forestal trata de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

Las 14 comunidades autónomas (CCAA) gobernadas por el PP han enviado este jueves una declaración conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por la que han rechazado participar en la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', acto organizado por el Ministerio el lunes y el martes en Ponferrada (Castilla y León).

"No podemos compartir el planteamiento propagandístico del Pacto propuesto por el Gobierno y planteamos sustituirlo por una respuesta seria centrada en la adaptación, la prevención, la dotación de medios, la reforma legal y el impulso a las economías rurales, con seguridad jurídica y neutralidad tecnológica", han recalcado.

A lo largo del texto, han solicitado que esta Declaración conjunta se incluya en la próxima Conferencia Sectorial, que el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática se finalice hasta acordar un marco de cogobernanza "real", que se activen de forma inmediata "grupos técnicos operatuvos", que el Gobierno les entregue de manera previa las memorias económicofinancieras e indicadores territoriales, y la negociación de un Acuerdo por la Adaptación y el Buen Gobierno de las Emergencias, con financiación estable y criterios objetivos.

Con la carta, los 14 consejeros del ramo han traslado ocho peticiones en materia climática por las que reclaman al Ejecutivo mayor cogobernanza y más inversiones. Así, por un lado, piden "cogobernanza real y efectiva" a través de la Conferencia Sectorial, actas públicas, cronogramas cerrados, grupos técnicos operativos por materias y un sistema de rendición de cuentas verificable y el establecimiento de una periodicidad bianual en la convocatoria del del Consejo Nacional de Protección Civil.

Asimismo, han exigido rediseñar el Plan Nacional de Adaptación con metas cuantificables, hitos temporales y transparencia presupuestaria; un panel público de indicadores comparable por CCAA y una revisión bianual independiente de resultados y costes. A su vez, han instado a reformar la Ley de Montes para facilitar tratamientos selvícolas, aprovechamientos madereros y ganadería extensiva que reduzcan combustible; así como poner en marcha incentivos que hagan viables las economías del monte y fijen población.

A su vez, han pedido modernizar el Sistema Nacional de Protección Civil con un catálogo interoperable de medios movilizables entre Comunidades Autónomas, red nacional de alerta temprana y plataforma de datos que integre observación, meteorología, hidrología, combustible forestal y vulnerabilidad urbana, con apoyo de IA para la predicción y despliegue de recursos. De acuerdo con las CCAA del PP, el Gobierno debe garantizar fondos finalistas y estables a tal efecto con capacidad suficiente para poder abordar en el menor tiempo posible la fase de recuperación post grandes emergencias.

En lo que se refiere a financiación, las CCAA del PP han instado al Ejecutivo a poner en marcha un programa plurianual de inversión en medios nacionales contra incendios. Además, le han reclamado que lleve a cabo una cartografía y "mapa vivo" de todos los medios públicos y privados disponibles en España, sistemas interoperables de mando y comunicaciones entre la Administración General del Estado (AGE), las CCAA y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Asimismo, han pedido un centro nacional de coordinación 24/7 con protocolos unificados, simulacros conjuntos y una bolsa estatal de refuerzos para picos de riesgo.

Por otro lado, han insistido en que se activen las obras previstas en los planes hidrológicos y de riesgo de inundación, combinadas con soluciones basadas en la naturaleza allí donde salvan vidas y bienes, e impulsar la economía circular del agua con asistencia técnica y financiera a los municipios. De forma paralela, también han incidido en la importancia de tener "fondos y reglas claras" para luchar contra los riesgos del cambio climático.

Por esta parte, han solicitado fondos finalistas y estables con reparto objetivo y la activación del Fondo Social por el Clima gestionado de manera coordinada con las CCAA que ha de contemplar proyectos de adaptación diseñados con indicadores homologados y transparencia pública de la ejecución. Por último, las CCAA del PP han reafirmado el papel del sector primario en la gestión del territorio y han rechazado la "estigmatización" del campo.

"Reclamamos políticas viables que devuelvan rentabilidad a las explotaciones, servicios públicos y vivienda para fijar población; y evaluación de impacto rural para cada norma estatal que afecte a nuestras zonas rurales, articulando una política fiscal que incentive las actividades económicas en el medio rural", han pedido.