MITECO responde a las CCAA del PP, que piden paralizar el Pacto contra la Emergencia Climática: "No sería coherente"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha comunicado a las 14 comunidades autónomas (CCAA) gobernadas por el PP que deterner el desarrollo del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática cuando el Ministerio está "en plena fase de consulta pública con una ciudadanía activa e implicada, no sería justo ni coherente con el compromiso adquirido".

Así ha respondido a la carta que enviaron las CCAA al organismo este jueves, por la que pedían finalizar el Pacto de Estado hasta acordar un marco de cogobernanza y rechazaban participar en la convención 'Por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', acto organizado por el Ministerio el lunes y el martes en Ponferrada (Castilla y León).

En la carta, las CCAA reclamaron además que se activen de forma inmediata "grupos técnicos operativos", que el Gobierno les entregue de manera previa las memorias económicofinancieras e indicadores territoriales, y que se lleve a cabo la negociación de un Acuerdo por la Adaptación y el Buen Gobierno de las Emergencias, con financiación estable y criterios objetivos.

Ante esto, Transición Ecológica ha reiterado su "firme" voluntad de colaboración para alcanzar un Pacto de Estado que "esté a la altura del reto y trascienda legislaturas". En este sentido, ha señalado que ya sabe que habrá "medidas concretas" del Pacto que "deberán debatirse en las conferencias sectoriales" y que se trabajará a través de grupos técnicos operativos, "según lo previsto en la hoja de ruta" del Pacto".

Entre otras cosas, las CCAA del PP han reafirmado el papel del sector primario en la gestión del territorio y han rechazado la "estigmatización" del campo y han pedido políticas viables que devuelvan rentabilidad a las explotaciones, servicios públicos y vivienda para fijar población.

Con respecto a esto, el Departamento dirigido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha incidido en que la propuesta del Pacto ya incluye medidas orientadas a reforzar "la resiliencia y sostenibilidad" del sector primario, que confían en "poder enriquecer y concretar aún más con las aportaciones de quienes mejor conocen la realidad del campo".

Finalmente, lamenta la decisión de los consejeros de no participar en la convención de Ponferrada, que busca "dar voz a la sociedad". "Los ejes de la propuesta de Pacto han sido definidos a partir de lo que entendemos que son las preocupaciones de la ciudadanía, que demanda acciones concretas por parte de sus gobiernos ante unos impactos que ya están generando pérdidas económicas, sociales y humanas de gran magnitud", ha resaltado.