CCOO cree que la prórroga de Almaraz "abre la puerta a poner patas arriba" la estrategia energética de España

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la celebración del 50 aniversario de la Asamblea de Barcelona, en el Centro Cívico Cotxeres de Sants, a 9 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha señalado este jueves que la decisión tomada por el Gobierno de renovar hasta 2030 la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) "abre la puerta a poner patas arriba" la estrategia energética de España.

"Lo contemplamos con suma preocupación porque abre la puerta también a que si hay un cambio de ciclo político definitivamente se ponga patas arriba la estrategia energética de nuestro país, lo que yo creo que sería el mayor error económico de España en décadas. Pero esa puerta ahora mismo está entreabierta y creo que el Gobierno debería explicar exactamente cuáles son sus planes", ha indicado en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press.

A su juicio, España ha sido "valiente" con la política de transformación de su modelo energético. Al respecto, ha celebrado como una "gran oportunidad" medioambiental y de competitividad económica que el país pueda prescindir paulatinamente de los combustibles fósiles por el viento, el sol y las mareas.

"En España, buena parte de la marcha del empleo, de la buena marcha del empleo, tiene que ver con que se están incrementando inversiones industriales que hace unas décadas solo venían a España porque se pagaban bajos salarios y ahora vienen a España porque España puede convertirse en potencia energética de Europa por el papel de las renovables", ha remarcado.

Por ello, Sordo cree que una decisión como la prórroga a Almaraz, "si conlleva además el alargamiento de la vida útil de otras centrales, puede interrumpir o incluso revertir ese proceso de transición energética tan válido y tan importante". Por ello, desde CCOO se ha demandado el cumplimiento "estricto" de los objetivos de descarbonización recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

"Incorporar las renovables, el precio de la energía como un factor de competitividad, es la gran oportunidad que tiene la economía española, por tanto el empleo, los mejores salarios y las mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. Y creo que para esto es muy importante mantener políticas energéticas coherentes y modificar, como digo, las fechas de cierre de las centrales (afecta) a la credibilidad de esa política y las inversiones en renovables que son tan importantes en la próxima década para España", ha cuestionado.