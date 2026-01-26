CCOO denuncia que Israel impidió un encuentro de sindicatos de la educación con docentes en Ramala

Archivo - Bandera palestina - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que este fin de semana, en la frontera entre Jordania y Palestina, un grupo de quince personas de sindicatos de educación de distintos países, organizado por la Internacional de la Educación (IE), intentó acceder a Palestina para pasar el Día Internacional de la Educación (24 de enero) junto a docentes en Ramala, pero Israel lo impidió.

En la comitiva estaba el secretario de Política Internacional de CCOO Enseñanza, Antonio Sánchez, único representante sindical de España.

El sindicato precisa que, por motivos de seguridad, esta iniciativa se mantuvo en la más estricta discreción hasta haber regresado de nuevo a Jordania.

"Pese a ello, la comitiva estuvo retenida durante horas y finalmente fue rechazada en la frontera por las autoridades israelíes, que negaron su entrada a Palestina sin ofrecer explicaciones claras ni un procedimiento transparente. La educación, el contacto directo con los docentes de Palestina y la solidaridad internacional fueron considerados como una amenaza", afirma.

CCOO señala que "lo ocurrido no fue un hecho aislado", sino que "forma parte de una realidad cotidiana marcada por prácticas de control, arbitrariedad y vulneración de derechos que afectan al pueblo palestino, y también a quienes intentan mostrar solidaridad y compromiso con la justicia".

No obstante, tras lo sucedido y pese a que no se puedo cumplir el cometido de la visita, el secretario general del sindicato de docentes de Palestina, Saed Erqizat, envió un mensaje sobre lo ocurrido: "Su solidaridad nos fortalece y esperamos con ansias el día en que puedan entrar a Palestina libremente".

Por su parte, el secretario de Política Internacional de CCOO Enseñanza, afirmó que su presencia e intento de acompañar a docentes y estudiantes palestinos, aunque no llegó a ocurrir, "fue recibido como un gesto de solidaridad profunda y necesaria, en un contexto donde incluso el apoyo pacífico y educativo es obstaculizado".

"No pudieron cruzar la frontera, pero es importante compartir esta situación. La educación sigue siendo un objetivo político y la solidaridad internacional continúa siendo tratada como una amenaza. Y esto no puede ni debe ser silenciado", recalcan desde el sindicato.