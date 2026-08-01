CCOO señala a Marruecos por la crisis en Ceuta y pide al Gobierno medidas para evitar un "conflicto social"

Decenas de personas intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Jesús Torres - Europa Press

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido este sábado al Gobierno que tome medidas ante la crisis migratoria en Ceuta, tanto para atender a los migrantes como para que la población ceutí se sienta "segura y acompañada" y evitar un "conflicto social". Además, el sindicato a señalado a Marruecos e Italia y ha reclamado una revisión del paradigma de las políticas migratorias europeas.

En un comunicado sobre la entrada irregular de decenas de miles de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta estos días, CCOO ha afirmado que es "impensable" que esto se haya podido realizar "sin la aquiescencia, al menos", del país africano.

"Resultan indignantes episodios que hemos vivido a lo largo de los años, en los que el régimen marroquí utiliza a su propia población, sus situaciones de pobreza y necesidad, para provocar escenarios de inestabilidad que utiliza para negociar o chantajear en diversas cuestiones políticas o comerciales", denuncia.

El sindicato también critica la "injerencia" en la política española de responsables políticos como el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y de países como Italia, que, a su juicio, ha implementado una "tramposa" petición de suspender temporalmente el régimen de libre circulación de Schengen.

Para el sindicato, esto supone "elevar a la categoría de política de Estado el uso de bulos, desinformaciones y mentiras" y que "debe ser duramente contestado desde instancias europeas".

EXTERNALIZACIÓN DEL CONTROL FRONTERIZO

En esa línea, señala que "la estrategia política de la UE, externalizando el control de fronteras a través de acuerdos con países ribereños del Mediterráneo sin una homologación democrática mínima, tiene unas debilidades evidentes".

También avisa de que Europa, sus sociedades y su clase trabajadora "están siendo amenazadas en varios frentes": en sus fronteras, en su propio "riesgo de implosión interna" --mediante el "creciente papel de fuerzas eurófobas de carácter ultra" en los Gobiernos de distintos Estados-- y en las instituciones europeas.

En este contexto, CCOO exige al Gobierno central que proporcione de manera "urgente" los medios materiales y humanos necesarios a la administración ceutí para garantizar una atención "digna y eficaz", con especial atención a la protección de los niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Además, destaca la necesidad de que la población se "sienta segura y acompañada" en momentos de "incertidumbre" que puedan volver a repetirse y de tomar "todas las precauciones para evitar un conflicto social", así como de establecer medidas de promoción económica para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

También pide al Gobierno y al conjunto de Administraciones que se doten de los recursos suficientes para acometer "una política estratégica de país que va mucho más allá en el tiempo y en las funciones que un proceso extraordinario de regularización, por más ambicioso que sea" el mismo.

LEGAL, SEGURA Y ORDENADA

Por otra parte, defiende una revisión del "paradigma" de las políticas migratorias europeas --en la medida que restringen y limitan las vías legales de entrada, puesto que estas "no son capaces de canalizar el complejo fenómeno migratorio"-- y propone un sistema de migración "legal, segura, ordenada y eficaz", basada en la gestión de derechos y la inclusión laboral y no solo en la seguridad y la protección de fronteras, como enfatiza el Pacto de Migración y Asilo de la UE, recuerda.

Finalmente, el sindicato lamenta los al menos 67 fallecidos "seguramente inducidos por mafias y/o por otras formas y estructuras de persuasión, engaños y falsedades sobre lo que iban a encontrar si 'saltaban' la frontera a través del mar".

También valora positivamente la respuesta "ajustada" al marco normativo internacional "priorizando en todo momento" la vida y la integridad física de las personas y apela al "mínimo resquicio de sentido de Estado que pueda quedar" en los partidos que "han decidido hacer de la inmigración el principal campo de batalla político" en España y en los países del entorno.