CCOO y UGT rechazan el anuncio de Feijóo sobre una ley del concebido no nacido: "Un paso más en la agenda antiabortista"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), en una fotografía de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han mostrado su "rechazo frontal" a la ley nacional del concebido no nacido que ha prometido este lunes el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y han advertido de que esta medida es "un paso más en la agenda antiabortista".

A su juicio, se trata de una iniciativa "con un claro componente ideológico" pues "bajo la apariencia de ampliar derechos o prestaciones, se pretende introducir un concepto jurídico históricamente vinculado a las posiciones antiabortistas, con el consiguiente riesgo de cuestionar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

También han avisado de que esta medida "podría desviar ayudas y beneficios" en lugar de reforzar las políticas de apoyo a las familias que más lo necesitan. "Mientras miles de familias trabajadoras, monoparentales, monomarentales y con rentas bajas siguen esperando más apoyo, el PP prioriza ampliar el acceso al título de familia numerosa antes incluso del nacimiento, otorgando una serie de beneficios desde la semana 14 de gestación", han lamentado en un comunicado.

Para los sindicatos, equiparar al embrión con un miembro de la unidad familiar desde la concepción "no es una medida neutra de apoyo a la maternidad" sino que "abre la puerta a marcos jurídicos que cuestionan la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo".

CCOO y UGT recuerdan que "el derecho al aborto en España es el resultado de más de cuatro décadas de movilización sindical y feminista: desde la despenalización parcial de 1985 hasta la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, y su posterior ampliación mediante la Ley Orgánica 1/2023, que reconoce la capacidad de decisión de las mujeres de 16 y 17 años y consagra la educación sexual y la salud menstrual como derechos".

Por ello, reclaman a Feijóo que "rectifique y retire" este anuncio y exigen a todas las administraciones "el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, garantizando el acceso universal, gratuito y en condiciones de igualdad a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en todo el territorio". "Los derechos de las mujeres no son moneda de cambio electoral ni terreno de negociación con la ultraderecha", han zanjado.