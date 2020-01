La CEOE pide que las normas que rijan al sector del juego y apuestas se base en hechos y en decisiones "razonadas"

Publicado 15/01/2020 15:02:09 CET

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) espera que "el tratamiento normativo" que el sector del juego presencial privado reciba "sea basado en consideraciones fácticas y proceda de la toma de decisiones suficientemente razonadas".

Así lo ha explicado este miércoles la patronal tras una reunión con representantes del sector empresarial del juego, que le han trasladado su situación, como miembros asociados, "ante la creciente importancia y preocupación que suscita en la opinión pública esta actividad, en particular el juego presencial privado".

Asimismo, la CEOE solicita que se cuente además "con las consideraciones" de los representantes del sector, como por ejemplo "reactivando y fortaleciendo" la interlocución en el marco de la Conferencia sectorial del juego.

Tras el encuentro, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha informado de que el sector del juego presencial privado le ha transmitido que "la actividad del juego está legítimamente contemplada" en el ordenamiento español "y, como cualquier otra actividad, necesita defender sus intereses ante opiniones e iniciativas que lastran su normal desarrollo".

En este sentido, la CEOE ha puesto de relieve que se trata de un sector "ampliamente regulado en el que los empresarios cumplen escrupulosamente con las normativas que les afectan".

En relación con la existencia de distancias mínimas entre locales y respecto a los centros escolares, el sector ha recordado que en 14 comunidades autónomas ya existen medidas de planificación, algo que el sector considera "positivo" pues con ellas "se podrá lograr un desarrollo controlado y sostenible de la actividad del juego".

No obstante, el sector defiende que este tipo de medidas sean "proporcionales, no quebranten la seguridad jurídica y, además, no promuevan la dispersión normativa, ni menoscaben la unidad de mercado, cuestiones todas ellas comunes a cualquier otra actividad económica".

Por otro lado, insiste en que "el tratamiento jurídico y las consideraciones" que se dirigen por parte de los poderes públicos hacia los empresarios del juego presencial privado "no deberían variar respecto de las que se hiciesen hacia el juego público".

Finalmente, la CEOE ha defendido que las empresas del sector del juego presencial privado han hecho "un importante esfuerzo por implementar medidas de acceso que imposibiliten la entrada de aquellos que sean menores o figuren en los registros de prohibidos".

"Si se estima necesario reforzar los controles previos a la entrada en las salas de juego privadas, la Administración podrá contar con la plena colaboración del sector empresarial para desarrollar medidas en ámbitos como la educación, las adiciones, el juego responsable, etc., que desemboquen en una regulación estricta, justificada y proporcional, en términos de publicidad y control", ha zanjado.