Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años esperan ya en el aeropuerto de Barajas para recibir al Papa

El Papa León XIV visita España. - CARTV

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 25 niños, de entre tres y doce años, acompañados por padres y profesores, se encuentran ya en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir al Papa León XIV, que está previsto que aterrice a las 10.30 horas.

Entre la delegación de niños que saludará al Papa a su llegada a la capital española hay algunos menores con discapacidad mental y física. Los pequeños han sido seleccionados tanto por la Conferencia Episcopal Española como por el Vaticano, según han informado a Europa Press los organizadores del viaje a España del Pontífice.

El Papa ha despegado este sábado, alrededor de las 08.13 horas, desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino en un avión de la compañía Ita Airways A320, en el que va acompañado por 80 periodistas y una veintena de gráficos.

Al despegar, como es tradicional en estos viajes, el Papa ha enviado un telegrama al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella ya que es tradición saludar y pedir bendiciones a los jefes de Estado de los países cuyo espacio aéreo sobrevuela.

En el texto, León XIV ha afirmado que su viaje a España se realiza "bajo la mirada maternal de la Virgen María, que nos acoge y nos guía hacia Dios, fuente de unidad y esperanza para todos los pueblos".

A su llegada a España, el Pontífice será recibido por los Reyes de España, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al país, donde comenzará una apretada agenda que le llevará a protagonizar una treintena de actos en Madrid, Barcelona y Canarias en siete días.