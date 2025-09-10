Cerca de 64.000 mujeres embarazadas en situación vulnerable recurrieron a Redmadre en 2024 en busca de apoyo

Entrega de diplomas a las mujeres participantes en el Proyecto Forma + Emplea + Integra. - REDMADRE

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Redmadre prestó apoyo a 63.971 mujeres embarazadas en España en 2024 y un 88,33% de quienes recurrieron a la fundación pensando en abortar, continuaron adelante con su embarazo tras recibir su ayuda y acompañamiento, según la Memoria de Actividades de Redmadre, publicada este miércoles.

"Las cifras asistenciales de nuestra Memoria de Actividades reflejan que los apoyos públicos existentes siguen siendo muy escasos y es necesario que las Administraciones públicas lleven a cabo planes que ofrezcan las ayudas específicas que necesita una embarazada en España desde el momento en que se recibe la noticia del embarazo", ha declarado la directora general de la Fundación Redmadre, Amaya Azcona.

De las mujeres que solicitaron apoyo a Redmadre, 14.440 lo hicieron directamente a la fundación, que atendió 572 llamadas en el teléfono fijo y 5.923 en móvil, 2.000 correos y 5.945 mensajes de WhatsApp. El resto, 49.531, recurrió directamente a la asociación Redmadre de su ciudad. Entre las mujeres que contactaron con la fundación, 1.510 residían fuera de España, y en los casos que se pudo fueron derivadas a organizaciones de sus países.

En cuanto al perfil medio de las mujeres acompañadas, el 45,79% tenían de 18 a 29 años, el 57,94% contaban con apoyo familiar y el 61,33% recibieron apoyo del padre del hijo; el 74,28% estaban desempleadas, el 20,07% tenían trabajo esporádico y el 5,64%, empleo estable.

Además, 389 mujeres expresaron sufrir maltrato, un dato "alarmante", según señala la fundación. De ellas, 115 eran maltratadas físicamente y 274, psicológicamente. Redmadre indica que pudo derivar a 40 de ellas a los servicios de violencia de género.

Redmadre realiza su labor de apoyo y acompañamiento ante un embarazo imprevisto gracias a la labor de 1.164 voluntarios que ayudan desinteresadamente en las 50 asociaciones Redmadre en España.

De los servicios a los que acceden las mujeres, la fundación destaca su programa 'Forma + Emplea + Integra', que se desarrolla, por el momento, en la Comunidad de Madrid, y en el que, el año pasado, participaron 98 madres de las que 50 ya están empleadas.

Asimismo, en 2024, Redmadre ofreció charlas a 3.600 alumnos y 500 profesores y padres, para concienciar sobre las necesidades de las mujeres ante un embarazo. En el marco de estas sesiones, la fundación pone de relieve que los alumnos realizan recogidas de enseres de crianza con los que elaboran canastillas y las donan a las madres acompañadas.

Redmadre también lanzó en 2024 los Premios 'Nunca Estarás Sola' a Trabajos Fin de Grado, Trabajos de Fin de Máster y Tesis Doctorales, para dar a conocer y promover el estudio de las diferentes temáticas que afectan a la maternidad, y a los que se presentaron 32 trabajos, en su primera edición. Además, amplió su red de apoyo con la apertura de dos nuevas delegaciones, una para Úbeda-Baeza y otra en Gandía.

Desde que nació en 2007, Redmadre ha acompañado a 442.778 mujeres en su maternidad. La presidenta de la fundación, María Torrego, ha dado las gracias a los voluntarios, donantes, empresas, profesionales, instituciones y, muy especialmente, a las mujeres. "Por ellas, cualquier esfuerzo que hagamos en clave personal, de forma institucional o desde las administraciones, merecerá siempre la pena porque su fruto será infinito", ha asegurado.