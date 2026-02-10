El CERMI premia al Ministerio de Igualdad por un estudio sobre las personas LGTBI con discapacidad en España - CERMI

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha entregado este martes el Premio CERMI.es 2025, en la categoría de Investigación Social y Científica, al Ministerio de Igualdad, por el estudio 'La situación de las personas LGTBI con discapacidad en España'.

La entidad considera el trabajo "el mayor y más innovador realizado hasta la fecha en este ámbito". La directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villaino, ha sido quien ha otorgado el premio a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un acto institucional celebrado en la sede del movimiento asociativo.

El estudio premiado constituye "el mayor y más innovador exponente investigador llevado a cabo en España sobre la realidad social de las personas LGTBI con discapacidad". Igualmente, el CERMI considera el informe "un completo plano y guía, de suma utilidad, para los poderes públicos, la academia y los movimientos sociales LGTBI y de la discapacidad, que permita tomar conciencia del estado de la cuestión sobre bases empíricas y diseñar políticas públicas y estrategias de acción cívica, visibilidad, orgullo e inclusión comunitaria de un grupo de población sometido a severa discriminación interseccional".

Según ha informado el CERMI, Redondo, en su intervención, ha afirmado que "el servicio público solo se entiende desde la investigación, la búsqueda de soluciones y el reconocimiento de la diversidad en todas sus dimensiones, incorporando políticas públicas de inclusión y no discriminación".

Igualmente, el CERMI ha añadido que la ministra ha advertido del contexto actual de "retrocesos y discursos excluyentes" y ha defendido la necesidad de "ser valientes, asumir las realidades y dificultades, y aplaudir la diversidad". También ha dicho que el premio es "un incentivo para seguir removiendo los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de oportunidades".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Diversidades Sexuales LGTBI+ y Discapacidad del CERMI, Jesús González, ha destacado el valor estratégico del trabajo galardonado y el compromiso que representa para el futuro. "Hoy celebramos no solo un reconocimiento, sino también el compromiso firme de avanzar en la inclusión, la igualdad y el respeto a la diversidad de nuestra sociedad", ha asegurado.

De la misma manera, González ha señalado que los resultados "evidencian avances significativos", pero también "retos" que ha dicho que se tienen que abordar "conjuntamente", desde las instituciones, las empresas y la sociedad civil. Asimismo, ha señalado que las conclusiones del informe "animan a seguir trabajando por la plena inclusión e identificar aquellos ámbitos donde aún existe margen de mejora, como el reconocimiento, la participación y las condiciones laborales".

También ha apuntado que la relevancia del estudio ha impulsado al CERMI, con el apoyo del Ministerio de Igualdad, a organizar el Primer Congreso Estatal de Personas con Discapacidad LGTBI+, bajo el lema 'Diversidades sexuales, diversidades humanas. Tu derecho a ser', que se celebrará los días 18 y 19 de junio en Madrid.

La concesión de este premio se sustenta en el fallo del jurado de los Premios CERMI.es 2025, en su vigesimocuarta edición, reunido el 15 de septiembre de 2025. Estos galardones tienen como finalidad "reconocer las iniciativas, acciones y trayectorias de personas e instituciones que más se hayan distinguido en favor de los derechos humanos, la participación comunitaria, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias", así como expresar "la gratitud del CERMI a la solidaridad demostrada por la sociedad con la causa de la discapacidad".

Finalmente, para el CERMI este reconocimiento "refuerza la alianza entre sociedad civil organizada e instituciones públicas en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa, plural e inclusiva".