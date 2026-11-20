Chema Alonso - FERNANDO NUÑEZ

MADRID 20 Nov. (EUROPA

Chema Alonso se incorporará el próximo lunes 23 de noviembre a Meta como vicepresidente de Gestión de Producto, en un puesto global (VP, Product Management) - en el equipo de 'Central Products', donde reportará directamente a Naomi Gleit, responsable global de producto de la compañía.

Durante el último año y medio, Alonso ha desempeñado el cargo de vicepresidente y responsable de desarrollo internacional de Cloudflare, encargado de las relaciones y acuerdos estratégicos de la compañía en Europa con empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, partners estratégicos, grandes empresas y administración pública.

De este modo, Alonso deja Cloudflare para incorporarse a la compañía de Mark Zuckerberg, donde trabajará de forma transversal con equipos de producto de toda la compañía en retos complejos que implican a distintas áreas, con el objetivo de aportar su experiencia técnica y de negocio a las prioridades de 'Central Products'. 'Central Products' es la organización global de la compañía que desarrolla productos y capacidades compartidas para las aplicaciones y dispositivos de Meta.

Alonso suma casi tres décadas de experiencia en tecnología, ciberseguridad, datos y productos digitales. Antes de Cloudflare fue Chief Digital Officer y Chief Data Officer en Telefónica, donde además ocupó varios puestos en diferentes consejos y comité ejecutivo. Entró en la compañía tras la adquisición de la empresa Informática 64 de la que fue fundador, y que fue rebautizada como ElevenPaths para desarrollar el negocio de Ciberseguridad dentro de Telefónica, donde él ocupó el puesto de CEO y Chairman.

Chema Alonso es doctor en Ciberseguridad y doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, donde obtuvo el título de Ingeniero en Informática y el de Máster en Tecnologías y Sistemas de Información. Tiene el título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid, universidad que le nombró embajador honorífico por su carrera profesional. Además ha sido durante 14 años MVP de Microsoft, y fue condecorado con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por sus años de colaboración con las fuerzas de seguridad.