Ciencia oferta cerca de 1.900 plazas de acceso libre para investigadores y casi 2.000 de promoción interna

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha publicado las convocatorias de 3.841 plazas, de nueva creación y de promoción interna, de las escalas científicas y técnicas de personal al servicio de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), según ha informado el Ministerio este viernes.

De ellas, un total de 1.853 corresponden a los procesos selectivos por el turno libre de las escalas científicas y técnicas de personal al servicio de los OPI mientras que las otras 1.988 plazas son del turno de promoción interna.

En lo que se refiere a las primeras, que son de nueva creación, Ciencia ha explicado que abarcan todas las áreas del conocimiento y cuentan con destinos distribuidos por todas las comunidades autónomas (CCAA) del territorio peninsular. Además, ha especificado que el 64% corresponde a personal técnico y de gestión de I+D+i. Con respecto a las segundas, ha informado de que el 75% competen a personal de las escalas científicas.

En términos comparativos, el Ministerio ha recalcado que las 3.841 plazas convocadas superan en un 72,7% el número total ofertado entre los años 2012 y 2017, cuando se convocaron 2.224 plazas en las escalas científicas y técnicas. Además, ha resaltado que el número total de plazas convocadas para personal funcionario al servicio de los OPI asciende a 9.390 si se tiene en cuenta el periodo comprendido entre 2018 y 2025, un 322% más que en el periodo 2012-2017.

De estas, ha indicado que 5.457 son de nueva creación, lo que quintuplica (389% más) las plazas de este tipo convocadas durante los cinco años anteriores. Por otra parte, ha especificado que 3.933 son de promoción interna, lo que supone un 254% más que las plazas ofertadas de 2012 a 2017.

En este sentido, ha explicado que las convocatorias incorporan importantes novedades orientadas a racionalizar y agilizar los procesos selectivos, así como a atraer talento y evitar la falta de cobertura de plazas en los OPI. Entre otras medidas, ha destacado que se da la posibilidad de participar a personas con titulaciones obtenidas en países del Espacio Europeo de Investigación sin necesidad de certificado de equivalencia.

Asimismo, ha destacado que incorpora la reducción del número de ejercicios, la realización de pruebas en una misma jornada o la eliminación de temarios comunes generales, cuya formación se trasladará a un curso selectivo posterior; y se suprime la presencialidad en aquellas fases en las que no resulta imprescindible.

Por otra parte, el Ministerio ha detallado que los procesos selectivos se ajustarán a un cronograma oficial de obligado cumplimiento, propuesto y supervisado por el propio MICIU, que además ha desarrollado un plan de difusión de las convocatorias para promover la participación en los procesos y garantizar la cobertura de las plazas.

En materia de inclusión, el Departamento encabezado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado que trabaja de forma coordinada con entidades representativas de la discapacidad, como el CERMI o la Fundación ONCE, para fomentar la participación de este colectivo, y garantiza la presencia en los tribunales de personas con formación en Igualdad.

Por su parte, Morant ha asegurado que con la oferta de cerca de 1.900 plazas de acceso libre el Gobierno refuerza "de manera decidida" su compromiso "con un perfil profesional imprescindible para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país".

Además, ha destacado la "apuesta" del Ejecutivo con las casi 2.000 plazas de promoción interna, que según Morant "impulsa de forma clara la carrera profesional y la promoción vertical del personal investigador, contribuyendo a la mejora de sus condiciones retributivas y de progresión laboral".