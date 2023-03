Ciencia presentará hasta tres candidatos a dirigir la Agencia Espacial Española previo informe de Defensa

Requisitos para dirigir la Agencia: Reconocido prestigio, experiencia en el ámbito espacial o conocimiento de la ESA



El Ministerio de Ciencia e Innovación deberá presentar al Consejo Rector hasta tres candidaturas al puesto de Dirección de la Agencia Espacial Española, previo informe de la persona titular del Ministerio de Defensa.

Así lo refleja el Estatuto de la Agencia Espacial Española, recogido por Europa Press, aprobado el pasado martes por el Gobierno en Consejo de Ministros y que establece que la entrada en funcionamiento de la Agencia se producirá con la celebración de la sesión constitutiva de su Consejo Rector, que tendrá lugar en el plazo máximo de tres meses tras la entrada en vigor del Estatuto.

La Presidencia de la Agencia Espacial Española, que arrancará en Sevilla con 75 trabajadores y gestionará en sus inicios más de 700 millones de euros, será asumida por Diana Morant, al ser la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, que ostentará la máxima representación institucional y legal de la Agencia, presidirá su Consejo Rector y velará por el cumplimiento de su objeto, fines y funciones.

Hasta que se proceda al nombramiento de la persona titular de la Dirección de la Agencia Espacial Española, esta, según señala el Estatuto, se ejercerá de forma transitoria por la persona titular del Comisionado para el PERTE Aeroespacial, que actualmente es Miguel Belló.

CAPACIDADES QUE DEBERÁ TENER EL DIRECTOR DE LA AGENCIA

Entre las capacidades que valorará el Consejo Rector para elegir al director de la Agencia, destacan que tenga reconocido prestigio y experiencia en la gestión de organismos con competencia en el desarrollo de programas científicos, de innovación, de seguridad o similar en el ámbito espacial; conocimiento del entramado nacional tecnológico e industrial espacial; experiencia en la gestión,

programación y despliegue de planes y objetivos; reconocida experiencia en relaciones con organizaciones internacionales y política espacial; conocimientos en la gestión económica de organizaciones de similar configuración; conocimiento de la ESA y organizaciones europeas con competencias en el ámbito del espacio.

Uno de los nombres que más ha sonado para dirigir la Agencia Espacial Española dada su trayectoria ha sido el del exministro y astronauta Pedro Duque. No obstante, la ministra de Ciencia e Innovación señaló, en una entrevista concedida a Europa Press a finales del pasado mes de diciembre, que, aunque Duque le parecía un "referente", no era algo que estuviera en ese momento sobre la mesa: "A mí Pedro Duque me parece una persona referente y fantástica, pero no es algo que esté ahora mismo sobre la mesa".

La duración del mandato del director de la Agencia Espacial Española, que está adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación y al Ministerio de Defensa, será de cinco años, con una evaluación del desempeño específica realizada por el Consejo Rector a la finalización del tercer año de mandato. El periodo de cinco años podrá ampliarse por un periodo más de dos años adicionales.

Entre las funciones que tendrá el director de la institución, el Estatuto indica que deberá ejecutar el presupuesto de la Agencia; formular las cuentas anuales; elevar al Consejo Rector el informe anual de actividades; elaborar un informe mensual sobre el estado de ejecución presupuestaria; conceder subvenciones y ayudas públicas en el ámbito de sus competencias; proponer el nombramiento y cese del personal directivo; o nombrar un representante de la Agencia en el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial.

La ministra de Ciencia e Innovación, como titular de la Presidencia de la Agencia, podrá delegar en el director el ejercicio de las facultades de representación de la Agencia ante los órganos de la Administración General del Estado y de las demás administraciones e instituciones o entidades con las que se relacione, así como la firma de los convenios o negocios jurídicos que le correspondan.

CUATRO MINISTERIOS EN LAS VICEPRESIDENCIAS DEL CONSEJO RECTOR

Por su parte, el Consejo Rector estará presidido por la titular de Ciencia e Innovación y ostentarán sus vicepresidencias una persona en representación del Ministerio de Defensa, que ejercerá la Vicepresidencia Primera; una persona en representación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ejercerá la Vicepresidencia Segunda; una persona en representación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ejercerá la Vicepresidencia tercera; y una persona en representación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que ejercerá la Vicepresidencia Cuarta.

El Estatuto señala que serán fines de la Agencia contribuir a la Seguridad Nacional; posicionar la ciencia, la innovación y la tecnología relacionada con el espacio en la excelencia europea e internacional; promover y dinamizar el sector industrial espacial nacional, así como acciones conducentes a garantizar los objetivos de seguridad y defensa en relación con el espacio marcados por la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional y la Directiva de Defensa Nacional; o defender los intereses de los usuarios nacionales y responder a las exigencias de las políticas públicas en los foros internacionales y grupos de decisión en el ámbito espacial.

Además, deberá realizar la necesaria coordinación para maximizar la eficiencia y eficacia de los recursos financieros disponibles; ejercer la representación nacional en los distintos foros internacionales del ámbito espacial; contribuir a las políticas espaciales de los organismos internacionales de los que España es miembro; ejecutar los programas espaciales y planes que determine la Estrategia Espacial Nacional; promover y coordinar laboratorios y establecimientos técnicos dedicados al desarrollo tecnológico en el sector espacial; establecer convenios con otros organismos públicos o entidades privadas para orientar el desarrollo de la actividad espacial; fomentar la investigación en el ámbito espacial; asegurar la publicación de trabajos científicos en la materia; y elaborar una propuesta de anteproyecto de Ley del Espacio.

INCORPORACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL, ESTATUARIO Y MILITAR

El personal funcionario que pase a prestar servicios en la Agencia Espacial Española permanecerá en la situación de servicio activo en su cuerpo o escala, y conservará la antigüedad, el grado y las retribuciones que tuviera consolidados y con los mismos derechos y obligaciones que tuviera en el momento de la incorporación.

Por su parte, el personal laboral que pase a prestar servicio en la Agencia conservará la antigüedad y retribuciones que tuviera consolidados y los mismos derechos y obligaciones que tuviera en el momento de la incorporación. La Agencia se subrogará en los contratos de trabajo concertados con el personal sujeto a derecho laboral, que pasará a integrarse en la plantilla de aquella en los mismos grupos, categorías y áreas de trabajo a que estuvieran adscritos, con los mismos derechos y obligaciones que tuvieran en el momento de la incorporación.

Por último, el personal estatutario permanecerá en la situación administrativa que corresponda de acuerdo con su normativa reguladora; y el personal militar pasará o permanecerá en la situación administrativa que le corresponda en aplicación de las normas reguladoras del régimen del personal militar.