Cinco aeronaves de MITECO y 2 brigadas colaboran en la extinción de incendios en Arganza (León) y Asparrena (Álava)

5 Aeronaves De MITECO Y 2 Brigadas Colaboran En La Extinción De Incendios En Arganza (León) Y Asparrena (Álava). - MITECO

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco aviones y helicópteros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) así como tres turnos de brigada están colaborando en la extinción de los incendios de Arganza (León) y Asparrena (Álava), según ha informado el Ministerio a las 11:13 horas.

En concreto, en el incendio de Arganza están desplegados un avión ACO, un anfibio ALFA, un anfibio FOCA y una brigada helitransportada tipo 1 (con 1 a 13 brigadistas) y dos helicópteros bombarderos tipo 2.

Por su parte, en el de Asparrena se encuentran trabajando dos helicópteros LIMA y una brigada helitransportada tipo 1 (con 1 a 13 brigadistas) y dos helicópteros bombarderos tipo 2.