El CIS renueva su web que permite navegar desde cualquier dispositivo e incluye un buscador inteligente

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha renovado por completo su página web, que ahora permite navegar "con comodidad" desde cualquier dispositivo -ordenador, tableta o móvil-, e incluye un nuevo buscador inteligente.

Así lo ha dado a conocer este martes el organismo perteneciente al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha destacado que "el objetivo de ofrecer una experiencia más sencilla, rápida y accesible para todos los usuarios".

En este contexto, el departamento que dirige José Félix Tezanos ha indicado que se han mejorado los contenidos y la organización de la información, para que sea "más fácil encontrar los datos y publicaciones de interés". "El nuevo portal incorpora mejoras para que los contenidos del CIS tengan una mayor presencia y mejor posicionamiento en Internet", ha subrayado.

Según ha apuntado, con estas actualizaciones, el portal es ahora más visible en buscadores como Google o Bing, lo que "facilita que investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada encuentren con más facilidad los estudios y recursos disponibles".

Para el CIS, "uno de los hitos más relevantes" ha sido el desarrollo de un nuevo buscador inteligente y con filtros y categorías, que permite realizar búsquedas simultáneas en todos los estudios, preguntas y series elaborados por el CIS desde su fundación. Esta herramienta avanzada está integrada con el sistema de consultas Lucene, lo que posibilita a investigadores y analistas ejecutar consultas complejas y de alta precisión para extraer información sociológica de gran valor.

El CIS ha apuntado que, a ello se suma una revisión y actualización integral de las traducciones, orientada a "mejorar la coherencia y la calidad multilingüe de los contenidos", así como la integración de los datos de los estudios del CIS con el portal nacional de datos abiertos datos.gob.es, "fortaleciendo la transparencia institucional y fomentando la reutilización de la información pública".

"Con este conjunto de mejoras, el CIS consolida su apuesta por la transformación digital, la innovación y la accesibilidad, reafirmando su compromiso con una investigación social abierta, rigurosa al servicio de la ciudadanía", ha concluido.