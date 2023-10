Un club de fútbol de Vilalba (Lugo) denuncia insultos racistas durante un partido contra un equipo de Castro de Rei

El árbitro dice "no haber sido capaz" de escuchar los comentarios y el CD Castro defiende que la palabra de su jugador tiene "máximo valor"



LUGO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club de Fútbol de Veteranos Sancovade, de Vilalba (Lugo), denuncia que el pasado sábado uno de sus jugadores sufrió insultos racistas por parte de otro del Club Deportivo Castro, de Castro de Rei, durante un partido entre ambos conjuntos el pasado sábado en la capital chairega.

El Sancovade emitió un comunicado en redes sociales en el que condena lo ocurrido en este enfrentamiento de veteranos del pasado sábado y solicita a la Federación Galega de Fútbol que los insultos "no queden impunes".

"De no ser así, nos plantearemos abandonar la competición, ya que un episodio de racismo y odio no se puede pasar por algo y es algo que no va con los valores ni de nuestro club ni del fútbol", añade el equipo vilalbés.

En el acta arbitral, hecha pública por el Sancovade, se puede leer cómo en el minuto 69 se producía una confrontación entre jugadores en el centro del campo. En ese momento, el delegado del equipo local se acercó al colegiado y le manifestó su intención de no continuar con el partido porque "uno de sus jugadores había sufrido un insulto racista".

Sin embargo, el árbitro reconoce en el acta "no haber sido capaz" de escuchar nada similar "por estar lejos de los jugadores". Finalmente, el partido concluyó en ese momento a petición del Sancovade, que vencía 2-0.

Tras estas acusaciones, el Club Deportivo Castro no da por válida la versión del otro conjunto y sale en defensa de su jugador: "Nos vamos a ceñir únicamente a lo escrito por el colegiado del encuentro en el acta arbitral, donde refleja no ser conocedor de tales insultos".

En su propio comunicado, el equipo de Castro de Rei manifiesta que la palabra de su jugador "tiene el máximo valor", por lo que reivindica el "honor" y el "buen hacer" que "siempre" les definió como club. Con todo, se reserva "el derecho a tomar las medidas disciplinarias oportunas" si tales hechos se consideran probados.

El CD Castro también manifiesta su condena a "cualquier tipo de acto violento, ya sea de carácter físico o verbal, así como cualquier tipo de discriminación, vejación o insulto de la índole que sea".