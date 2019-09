La CNMC inicia un expediente contra Mediaset por superar el tiempo dedicado a autopromociones y publicidad

Publicado 25/09/2019 11:09:10 CET

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra Mediaset por la posible vulneración de los artículos 13.2 y 14.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que regulan el tiempo máximo de emisión dedicado a la autopromoción, los mensajes publicitarios y a la televenta.

Según ha informado este miércoles 25 de septiembre el organismo estatal, las infracciones detectadas en los canales Cuatro, Divinity y Telecinco tuvieron lugar entre los meses de marzo a mayo de 2019.

El artículo 13.2 de la LGCA establece que "los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a emitir programas que informen sobre su programación o anuncios de sus propios programas y los productos accesorios derivados directamente de dichos programas".

"Estos programas y anuncios no se considerarán comunicación comercial a los efectos de esta Ley. No obstante, para la comunicación audiovisual televisiva, el tiempo dedicado a los anuncios publicitarios sobre sus propios programas y productos no podrá superar los 5 minutos por hora de reloj y sus contenidos estarán sujetos a las obligaciones y prohibiciones establecidas con carácter general para la publicidad comercial", añade la norma.

Por su parte, el artículo 14.1 de la LGCA establece el límite de tiempo de emisión de publicidad de mensajes publicitarios y de televenta en 12 minutos por hora natural. "Para el cómputo de esos 12 minutos se tendrá sólo en cuenta el conjunto de los mensajes publicitarios y la televenta, excluyéndose el patrocinio y el emplazamiento", apunta.

"También se excluirá del cómputo la telepromoción cuando el mensaje individual de la telepromoción tenga una duración claramente superior a la de un mensaje publicitario y el conjunto de telepromociones no supere los 36 minutos al día, ni los 3 minutos por hora de reloj", aclara.

Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recordado que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. De esta forma, se abre ahora un periodo máximo de tres meses para la instrucción y resolución del expediente, y Mediaset dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones.