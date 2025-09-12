La CNMC pide más medios para hacerse cargo de la regulación de servicios digitales y medios de comunicación

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha pedido más medios para hacerse cargo de la regulación de servicios digitales y medios de comunicación tras analizar el anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación .

En líneas generales, la CNMC "no detecta en la futura norma restricciones injustificadas a la competencia" y ha valorado "positivamente su designación como coordinador de servicios digitales y autoridad de supervisión de los medios de comunicación".

No obstante, advierte de carencias en la atribución de medios organizativos y personales para llevar a cabo estas nuevas funciones, y pone de manifiesto la importancia de articular mecanismos que la garanticen.

Desde la óptica de los principios de buena regulación, el informe identifica aspectos susceptibles de mejora. Entre ellos, sugiere ajustes en algunas definiciones y funciones, así como en cuestiones como la realización de inspecciones, la tramitación de medidas cautelares o la aceptación de compromisos.

Asimismo, la CNMC propone la incorporación completa en el ordenamiento jurídico español del articulado del Reglamento sobre libertad de medios de comunicación, a través de la modificación tanto de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) como de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (LCNMC), y "en especial de todas aquellas disposiciones que prevén la atribución de nuevas competencias a una autoridad independiente".

La CNMC puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o ser consultada por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (artículo 5.1.h).