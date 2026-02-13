La CNMC sanciona a una web de porno por no impedir el acceso de menores a sus contenidos

Archivo - Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - EUROPA PRESS - Archivo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la empresa Carang Soluciones S. L., por "no implantar mecanismos eficaces" que impidan el acceso de menores a contenidos pornográficos en su página web, tal y como exige la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Así lo ha anunciado este viernes la CNMC, que ha constatado que el sitio web ofrecía material audiovisual para adultos "sin disponer de sistemas de codificación digital o de control parental apropiados, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones de protección del menor previstas en la LGCA". Esta situación se mantuvo, al menos, entre marzo de 2023 y marzo de 2025.

Además, el organismo sancionador ha añadido que se verificó que la empresa no adoptó medidas suficientes para corregir estas deficiencias, pese a los requerimientos de la CNMC.

Los hechos han sido calificados como una infracción muy grave, de acuerdo con el artículo 157.14 de la LGCA. Por ello, la CNMC ha impuesto a Carang una multa de 1.300 euros.

La CNMC ya ha sancionado en anteriores ocasiones a prestadores establecidos en España que ofrecían contenidos pornográficos sin medidas adecuadas para impedir el acceso de menores: Techpump Solutions, S.L.; Centrowebs; Burwebs; L. Cabrera; Promocionesweb; y New webmaster.