La CNMC somete a consulta pública la revisión del mercado mayorista de difusión de la señal de televisión

Evolución de las cuotas de mercado en función de los ingresos (mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión por ondas terrestres). - CNMC

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto a consulta pública la revisión del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión terrestre y la propuesta de compromisos presentada por Cellnex.

La regulación de este mercado tiene por objetivo garantizar que los operadores alternativos a Cellnex puedan acceder a determinadas infraestructuras de difusión de este operador y competir en la prestación de estos servicios, añade la CNMC.

Este mercado permite que los radiodifusores difundan sus canales de televisión digital terrestre (TDT) y constituye el soporte técnico mediante el cual los radiodifusores licenciatarios cumplen sus obligaciones de cobertura y garantizan el acceso universal a la señal de televisión.

Según la CNMC, con unos ingresos totales próximos a 173 millones de euros en 2025 --que representan el conjunto de los pagos realizados por los radiodifusores de televisión a los operadores de comunicaciones electrónicas por la prestación de estos servicios-- y una elevada estabilidad en los últimos ejercicios, se trata de un mercado estratégico dentro de la cadena de valor audiovisual.

La CNMC recuerda que ha analizado la evolución del ecosistema audiovisual español, marcado por el crecimiento de las plataformas de vídeo bajo demanda y otros servicios audiovisuales en línea.

Pese a esta transformación, enfatiza que la TDT continúa siendo el componente predominante del consumo audiovisual, pues representa alrededor del 71% del consumo de televisión lineal. Además, continúa siendo la principal vía de acceso a informativos y a numerosos eventos de interés general gracias a su cobertura prácticamente universal y a su carácter gratuito.

La propuesta sometida a consulta concluye preliminarmente que este mercado continúa cumpliendo las condiciones que justifican una regulación específica, destaca la CNMC.

LA REGULACIÓN SIGUE SIENDO NECESARIA

Según el análisis, persisten importantes barreras de entrada derivadas de la necesidad de disponer de una extensa red de centros emisores y reemisores para prestar servicios de difusión con cobertura nacional. "La construcción de una infraestructura alternativa exigiría inversiones muy elevadas y resultaría difícilmente replicable", alerta la CNMC.

El regulador de Competencia también observa que, si bien los operadores alternativos han incrementado su recurso a los servicios mayoristas impuestos en la revisión anterior -lo que confirma la utilidad de las obligaciones vigentes-, la estructura competitiva del mercado apenas ha experimentado cambios sustanciales.

Los operadores alternativos continúan dependiendo, en buena medida, del acceso a infraestructuras controladas por Cellnex. En consecuencia, no se aprecian indicios de que, en ausencia de regulación, el mercado evolucione hacia una situación de competencia efectiva en el medio plazo.

Respecto a la evolución de las cuotas de mercado en función de los ingresos (mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión por ondas terrestres) la consulta concluye preliminarmente que Cellnex mantiene una posición de poder significativo de mercado en este ámbito.

De acuerdo con las obligaciones en vigor, Cellnex debe ofrecer acceso a sus competidores a los servicios de coubicación e interconexión con sus centros emisores, en las condiciones y precios establecidos en la oferta de referencia de acceso a centros emisores (ORAC), supervisada por la CNMC.

En este contexto, y de forma paralela a la revisión del mercado, la CNMC somete a consulta una propuesta de compromisos presentada por Cellnex al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones.

La propuesta no cuestiona ni la definición del mercado ni la consideración de Cellnex como operador con poder significativo de mercado. Su objetivo es sustituir determinadas obligaciones regulatorias vigentes por compromisos vinculantes que preserven los objetivos regulatorios de acceso efectivo, transparencia y no discriminación mediante mecanismos operativamente más flexibles.

Entre otros aspectos, Cellnex plantea mantener las obligaciones de acceso a su infraestructura (tanto el servicio de coubicación como el de interconexión), introducir un sistema de estabilidad de precios durante cinco años con actualizaciones vinculadas al IPC y flexibilizar determinadas obligaciones de supervisión contable y transparencia (manteniendo, en todo caso, la oferta de referencia ORAC).

PRÓXIMOS PASOS

Los interesados tienen hasta el 30 de septiembre para presentar observaciones tanto sobre la revisión del mercado como sobre la propuesta de compromisos. Una vez analizadas las aportaciones recibidas, la CNMC decidirá si el mercado mayorista de difusión de la señal de televisión continúa sujeto a obligaciones regulatorias ex ante y, en su caso, con qué contenido concreto.

Alternativamente, la CNMC podrá aceptar, total o parcialmente, los compromisos propuestos por Cellnex, en cuyo caso estos sustituirán a las obligaciones correspondientes con carácter vinculante.