Colectivos trans y de familias, "indignados" por la decisión del PSOE de no retirar sus enmiendas a la ley

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha mostrado su "indignación" y su "repulsa" por la decisión del PSOE de no retirar sus enmiendas a la Ley Trans, algo que consideran "un nuevo ataque, por parte de este partido, a los derechos humanos de las personas trans".

Para la Plataforma Trans, las enmiendas presentadas por el grupo socialista, que propone que los menores de 14 a 16 años necesiten el aval del juez para cambiar de sexo en el Registro Civil, "no solo son lesivas para los derechos humanos y la dignidad de las infancias trans, un colectivo que sufre unas altas tasas de bullying escolar y de intentos de suicidio, sino que van en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que declaró que es anticonstitucional no reconocer el sexo de los menores trans".

"Al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional, muchos menores ya están viendo reconocida su identidad, la enmienda que quiere imponer el PSOE, no solo es anticonstitucional negándose a acatar la sentencia del alto tribunal, sino que supone un paso atrás en sus derechos, retrotrayéndonos a los tiempos del postfranquismo donde se nos obligaba a pasar por un trance judicial", ha declarado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

Además, ha advertido al PSOE de que, si persiste en el "chantaje para menoscabar" los derechos de las personas trans, será "un partido non grato en los espacios LGTBIQ y en los orgullos". "Sin derechos no hay foto, por lo que no será bien recibido", ha remarcado Cambrollé.

Por otro lado, desde Euforia Familias Trans-Aliadas, también han criticado la decisión del PSOE de no retirar sus enmiendas a la Ley Trans, un posicionamiento que consideran "abiertamente hostil hacia la existencia de las personas trans".

"El PSOE actual está dilapidando su legado histórico de lucha y de avances en derechos, una parte por su posicionamiento abiertamente hostil hacia la existencia de las personas trans y la otra parte por mirar hacia otro lado", ha denunciado la presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, Natalia Aventín.

Según ha recordado, las familias ya llevaron la actual Ley al Tribunal Constitucional y consiguieron que se declarara inconstitucional por discriminar a menores. Además, ha destacado que este año han conseguido "al menos tres autos favorables de rectificación registral de sexo, sin aportar informes, para tres personas de entre 8 y 9 años".

Por ello, ha asegurado que seguirán "implacables luchando para que los derechos de las infancias trans, binarias o no binarias, independientemente de su situación administrativa, se reconozcan".