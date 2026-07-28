Colegios privados avisan a Educación de que reducir ratios en 0-3 años puede "comprometer" la viabilidad de los centros

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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha avisado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de que su propuesta de reducción de ratios en Educación Infantil "comprometería seriamente la viabilidad de numerosos centros", si no va acompañada de "una financiación suficiente".

CICAE se ha reunido con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, con el objetivo de conocer de primera mano cómo prevé el Gobierno abordar la anunciada reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

La reunión respondía a la necesidad de conocer la propuesta directamente de sus responsables, ya que, hasta la fecha, "no se ha hecho público ningún borrador normativo o iniciativa legislativa que concrete el contenido de la medida, su calendario de aplicación o su alcance", según ha informado la asociación.

Durante el encuentro, CICAE ha solicitado información sobre el instrumento normativo previsto para su tramitación, los plazos de implantación y los estudios de impacto económico y social que sustentan la propuesta, con el fin de poder valorar sus efectos reales sobre el sistema educativo.

Asimismo, ha trasladado al Ministerio la "profunda preocupación" del sector por las consecuencias que esta iniciativa podría tener sobre el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), donde, a su juicio, "una reducción de ratios que no vaya acompañada de una financiación suficiente comprometería seriamente la viabilidad de numerosos centros".

CICAE ha explicado al Ministerio que la medida, tal y como ha sido anunciada, "podría comprometer la continuidad de buena parte de las más de 3.200 escuelas infantiles privadas existentes en España, además de las unidades de Educación Infantil integradas en colegios privados, con la consiguiente destrucción de empleo y una importante reducción de la oferta educativa para las familias".

La asociación ha advertido de que el impacto "recaería especialmente sobre pequeñas y medianas empresas educativas que prestan un servicio esencial para la conciliación familiar y el desarrollo de la primera infancia".

En este contexto, considera que cualquier modificación de las ratios "debe ir acompañada de un análisis riguroso de sus consecuencias y de un plan de financiación que garantice la sostenibilidad de los centros".

La asociación ha manifestado que el incremento de costes derivado de una eventual reducción de ratios "no puede recaer exclusivamente sobre las familias".

"Si la Administración considera necesaria esta medida, debería articular mecanismos de financiación o ayudas directas que permitan mantener el acceso a esta etapa educativa sin comprometer la viabilidad de los centros", ha reclamado.

En la misma línea, CICAE ha expresado su preocupación por "la incertidumbre que este anuncio está generando entre los titulares de los centros, los profesionales de la Educación Infantil y las familias, que desconocen cuál será el alcance real de la medida y cómo afectará a la continuidad de la oferta educativa".