Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo

Europa Press Sociedad
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 23:38
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MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 2 de agosto, ha estado formada por los números 2, 21, 33, 14, 40, 28. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 1.880.914,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Carrizal-Ingenio (Las Palmas), situada en Carlos V, 56.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Girona situada en Ultonia, 14 Bajos 5; en la nº 57 de Málaga, situada en Lope de Rueda, 41; y en el Despacho Receptor nº 44.115 de Teror (Las Palmas), situado en Avenida de Venezuela, 14.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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