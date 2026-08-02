MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 2 de agosto, ha estado formada por los números 2, 21, 33, 14, 40, 28. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 1.880.914,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Carrizal-Ingenio (Las Palmas), situada en Carlos V, 56.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de Girona situada en Ultonia, 14 Bajos 5; en la nº 57 de Málaga, situada en Lope de Rueda, 41; y en el Despacho Receptor nº 44.115 de Teror (Las Palmas), situado en Avenida de Venezuela, 14.