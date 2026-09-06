MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 6 de septiembre, ha estado formada por los números 21, 10, 30, 4, 48, 31. El número complementario es el 37 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 1.916.881,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), situada en Laurea Miró, 229-231 y en el Despacho Receptor número 67.945 de Santa Cruz de Tenerife, situado en Lope de Vega, 2.