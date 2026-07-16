MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 16 de julio, ha estado formada por los números 47, 18, 1, 37, 29 y 49. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.174.744 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 32 de VIGO (Pontevedra) situada en Pintor Ramón Buch, 3 y en la nº 7 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), situada en Crta. Humera, 87, Portal 10, Local L.