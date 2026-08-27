MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 27 de agosto, ha estado formada por los números 36, 21, 7, 30, 8 y 34. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.381.789 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.000.000,00 de euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 51.530 de Málaga, situado en Avenida José Ribera, 27.
De Tercera Categoría (cinco aciertos) hay 67 acertantes que han ganado un premio unitario de 1.115 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) hay 4.061 boletos premiados con 27,61 euros. Por último, de Quinta Categoría (tres aciertos) hay 81.087 premiados con 4 euros cada uno.