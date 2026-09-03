MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 3 de septiembre, ha estado formada por los números 7, 13, 27, 29, 37, 39. El número complementario es el 10 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.638.905 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes. De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) exite un boleto acertante que recibirá 155.288 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 94 boletos acertantes, que recibirán 826 euros. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.983 boletos acertantes, que recibirán 19 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 102.767 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.

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