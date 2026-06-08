MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 8 de junio, ha estado formada por los números 6, 11, 18, 38, 39 y 48. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.848.334 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 3.800.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 70 boletos acertantes, que recibirán 3.845 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.934 boletos acertantes, que recibirán 27 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 96.144 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.