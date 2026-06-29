MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 29 de junio, ha estado formada por los números 11, 46, 22, 12, 42 y 21. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.706.485 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.200.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 84 boletos acertantes, que recibirán 2.991 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.185 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 95.121 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.