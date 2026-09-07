MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 7 de septiembre, ha estado formada por los 23, 18, 24, 47, 41 y 44. El número complementario es el 3 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.207.181,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Gironella (Barcelona), situada en Avda. Catalunya, 73 Bis; en el Despacho Receptor nº44.945 de Puerto del Rosario (Las Palmas), situado en Antonio Jorge, 8; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.