MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 5 de octubre, ha estado formada por los números 16, 41, 29, 31, 36 y 38. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.034.124,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 5.170 de Almería, situado en Jaén, 74 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.