MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 10 de febrero, ha estado formada por los números 2, 17, 20, 35, 44, 46. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.851.166 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías no 10 de Ssan Sebastián de los Reyes (Madrid), situada en Avenida de la Dehesa 2, L-7 portal 15.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 70 boletos acertantes, que recibirán 1.302 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.821 boletos acertantes, que recibirán 28 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 92.839 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.