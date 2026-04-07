MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 7 de abril, ha estado formada por los números 41, 39, 3, 30, 11, 38. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.204.428 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados uno en la Administración de Loterías nº 247 de Barcelona, situada en Provença, 131; dos en la nº4 de Carcaixent (Valencia), situada en Av. Joan XXIII, 88; y otro en el Despacho Receptor nº 86.380 de Vilaboa (Pontevedra), situado en Paredes, 9 bajo.