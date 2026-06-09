MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 9 de junio, ha estado formada por los números 29, 16, 41, 49, 33 y 35. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.070.612,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 4.300.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 8 de Móstoles (Madrid), situada en Baleares, 29; en el Despacho Receptor número 43.285 de Lomo los Frailes (Las Palmas), situado en Domingo de Ramos s/n esquina Betel, 2; y en el número 49.200 de San Cibrao (Lugo), situado en Da Mariña, 72.