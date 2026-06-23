MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 22 de junio, ha estado formado por los números 16, 24, 49, 41, 18 y 8. El número complementario es el 31 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.073.221 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 67.840 de San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Avenida de los Majuelos, 108.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 70 boletos acertantes, que recibirán 920 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.746 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 72.277 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.