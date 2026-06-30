MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 30 de junio, ha estado formada por los números 43, 33, 6, 39, 17 y 47. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 3.012.359 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de la Bonoloto un único acertante podría ganar 3.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 354 de Madrid situada en Raimundo Fernández Villaverde, 49 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 99 boletos acertantes, que recibirán 949 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 5.434 boletos acertantes, que recibirán 26 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 103.942 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.