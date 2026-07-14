MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de julio, ha estado formada por los números 22, 24, 44, 25, 10 y 36. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.495.824 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 86.025 de A Cañiza (Pontevedra), situado en Progreso, 79.