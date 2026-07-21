MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 21 de julio, ha estado formada por los números 16, 4, 31, 9, 12 y 44. El número complementario es el 25 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.708.289 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cinco boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº6.320 de Sotillo de la Adrada (Ávila), en el nº 23.620 de Alcossebre - Xlcalà de Xivert (Castellón), en el nº 87.645 de Coruxo - Vigo (Pontevedra), en la Administración de Loterías nº 1 de Andújar (Jaén) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.