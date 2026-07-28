MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 28 de julio, ha estado formada por los números 44, 36, 35, 17, 1 y 49. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.642.275,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Laredo (Cantabria), situada en Zamanillo, s/n; en la nº4 de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), situada en C.C. AIRESUR, Ctra. Sevilla-Huelva, Km 544, Kiosco; en el Despacho Receptor nº14.385 de Terrasa (Barcelona), situado en Carrer dels Voluntaris, 117; y en el nº88.000 de Vigo (Pontevedra), situado en Teixugueiras, 16 Bajo 13.