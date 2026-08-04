Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 4 agosto 2026 22:30
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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 4 de agosto, ha estado formada por los números 7, 37, 43, 10, 46 y 30. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.329.587 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº70.095 de Cuéllar (Segovia), situado en Resina, 12-Bajo.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº9 de San Sebastián (Gipuzkoa) situada en Bermingham, 31; en la nº1 de Porqueres (Girona), situada en Sant Andreu, 29 y en el Despacho Receptor nº18.420 de Miranda de Ebro (Burgos), situado en Avda. República Argentina, 57.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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