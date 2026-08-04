MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 4 de agosto, ha estado formada por los números 7, 37, 43, 10, 46 y 30. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 4. La recaudación ha ascendido a 2.329.587 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº70.095 de Cuéllar (Segovia), situado en Resina, 12-Bajo.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº9 de San Sebastián (Gipuzkoa) situada en Bermingham, 31; en la nº1 de Porqueres (Girona), situada en Sant Andreu, 29 y en el Despacho Receptor nº18.420 de Miranda de Ebro (Burgos), situado en Avda. República Argentina, 57.