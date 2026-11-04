MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 3 de noviembre, ha estado formada por los números 11, 32, 22, 15, 31, 43. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.621.100,50 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 44.230 de La Barrera (Las Palmas), situado en Avenida de Los Almendros, 42.