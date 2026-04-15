MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 15 de abril, ha estado formada por los números 5, 23, 13, 35, 42, 43. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.994.873,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.800.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 5 de Cuenca situada en Teruel, 1; en la número 1 de Mairena del Alcor (Sevilla), situada en Calatrava, 40; en la número 13 de Fuenlabrada (Madrid), situada en Leganés, 27; y en el Despacho Receptor número 78.220 de Talavera de la Reina (Toledo), situado en José Bárcena Fernández, 5.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 124 boletos acertantes, que recibirán 723 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.384 boletos acertantes, que recibirán 21 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 112.894 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.