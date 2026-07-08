MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 8 de julio, ha estado formada por los números 26, 7, 30, 40, 21 y 6. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.530.425,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº6 de Ponferrada (León), en la nº2 de Olivares (Sevilla), en la nº99 de Madrid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.