MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 9 de septiembre, ha estado formada por los 23, 29, 25, 12, 40 y 16. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.334.639,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Onil (Alicante) situada en Mayor, 22 y en la nº1 de Medina Sidonia (Cádiz), situada en Álamos, 7.