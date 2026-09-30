MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 30 de septiembre, ha estado formada por los números 49, 20, 11, 5, 12 y 31. El número complementario es el 45 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.564.885,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Mérida (Badajoz), situada en Plaza de España, 9.