MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 18 de noviembre, ha estado formada por los números 4, 5, 9, 15, 37, 44. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.307.962 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 141.021 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 17 de A Coruña, situada en Ronda Outeiro, 120 Bajo.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 78 boletos acertantes, que recibirán 904 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.452 boletos acertantes, que recibirán 24 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 83.369 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.