MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Bonoloto' celebrado este viernes, 2 de enero, ha estado formada por los números 6, 34, 33, 37, 46 y 8. El número complementario es el 47, el reintegro el 5. La recaudación ha ascendido a 3.213.529 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 2.700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de la localidad de Fuente del Maestre (Badajoz), en la número 3 de Manresa (Barcelona), en la número 2 de Santa Uxía de Ribeira (La Coruña) y en la número 22 de Valladolid.