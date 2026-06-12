MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 12 de junio, ha estado formada por los números 48, 31, 1, 47, 4 y 21. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.392.179 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 72 boletos acertantes, que recibirán 3.151 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 3.888 boletos acertantes, que recibirán 29 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 80.069 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.